مسؤولة ليبية: إعادة إعمار درنة يجب أن تتم تحت إشراف دولي

أكدت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أمينة محجوب أنه يجب إسناد عملية إعادة إعمار درنة إلى شركات عالمية تعمل تحت إشراف أممي ودولي، تكون بعيدة عن الحكومتين سواء تلك المكلفة من البرلمان أو حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأضافت أنه يجب أن تتفق الحكومتان على هذا الأمر، وذلك فى حديث لوكالة أنباء العالم العربي، أمس الخميس.

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كما تابعت قائلة إنه "يجب أن يتواصل مجلسا الدولة والنواب، ويفرضا قراراتهما على الحكومتين، فنحن أمام كارثة إنسانية لا تحتمل السجالات بين حكومتي ليبيا".

"قرار سيادي"

وأكدت محجوب أن خطة إعادة إعمار درنة "هو قرار سيادي يخص السلطة التشريعية، فدرنه دمرت بالكامل، وهذه كارثة إنسانية لا يجوز فيها العبث ولا يجوز فيها النقاش، فأهالى درنه لاجئون بين مصراتة وطرابلس ومدن الغرب الليبي وسرت، ولا يجوز إبقائهم هكذا، فدرنة خالية، ويجب إعادة اعمارها فورا دون تأخير".

إلى ذلك قالت محجوب إن عملية إعادة إعمار مدينة درنة يجب أن تسند لهيئة من الشركات العالمية المتخصصة التى تخضع لرقابة دولية ولا علاقة لها بالاطراف السياسية داخل ليبيا.

وأضافت أن "قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار ليبي لإعادة إعمار درنة، ووضعها تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان وحدها هي دعوة علنية لفتح باب السرقات والفساد".

كما أكدت أمينة محجوب أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة "منفتحه على كل الاطراف السياسية حتى خصومها، لكن المشكلة في الحكومه (المكلفة من البرلمان) المنغلقة والتى لا تريد التعاون أوالشراكة مع حكومة طرابلس".

خلاف حول إدارة الأموال

وقالت "لا خلاف بين الأطراف السياسية في ليبيا حول حاجة درنه لإعادة الإعمار، كل الأطراف المتعارضة سياسيا متضامنة بالكامل مع درنه، الخلاف حول إدارة الأموال في مرحلة إعادة بناء درنة، ونريد جهة دولية تكون تحت إشراف دولى يضمن نزاهتها وشفافيتها وإلا سيكون الوضوع مأسوي".



وأضافت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أن " إنفاق الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنه يجب أن تشرف عليه السلطة التشريعية، وتكون الجهة المكلفة بتنفيذ خطة إعادة الإعمار تحت رقابة دولية .



كذلك أكدت أن خطة إعادة إعمار درنه ستتضح بعد المؤتمر المزمع عقده في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حيث ستتبين خطة إعادة الإعمار والأطراف التي ستساعد فيها وأدوراها.

وأشارت محجوب إلى أنه إذا اتفقت كل الأطراف الليبية على إعادة إعمار درنه برعاية دولية، "ستكون الرؤية أوضح وسنحظي بشركاء كوريا والصين وتركيا لكن إذا ظل الخلاف لن نتحرك من مكاننا".

وكشفت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أن المجلس على تواصل مستمر مع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وقالت "نتواصل مع حكومة الدبيبة، ونبذل جهودا مكثفة من أجل إعادة إعمار درنة، ما بيننا ليس عداء وإنما اختلاف سياسي".

صندوق لإعادة الإعمار

وكانت السلطات في شرق ليبيا، قد أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وحتى الآن لم تتم دعوة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس للمشاركة في المؤتمر.

وكان على السعيدي وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من البرلمان قد صرح لوكالة أنباء العالم العربي يوم الثلاثاء بأن حكومته تمتلك كل الأموال المطلوبة لعملية إعادة إعمار درنة. وهو ما نفت صحته تماما عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا وقالت "الأموال والتخصيصات المالية تأتى من البنك المركزي في طرابلس، و الأموال لا يتم الإفراج عنها إلا بمعرفة محافظ البنك المركزي و هو ما لم يحدث، فبالتالي هذا كلام غير واقعي".



