إجراء الانتخابات وحكومة موحدة.. لقاء وفدي شرق وغرب ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدين من المنطقة الشرقية والغربية، وطالب كلاهما بضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بحث تشكيل حكومة موحدة

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن صالح التقى في مدينة القبة وفد المنطقة الشرقية، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة.

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وأضاف أن وفد الشرق طالب "بالإسراع في إصدار القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد".

"محنة الفيضانات"

كما أوضح المتحدث أن وفدا من مدن المنطقة الغربية قدم تعازيه إلى رئيس مجلس النواب في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا.

وأشار إلى أن وفد المنطقة الغربية عبر عن "تضامنه الكامل مع إخوانهم في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول"، مشيدين بروح التضامن التي جسدت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في هذه المحنة.

"ضرورة إنهاء الأزمة"

فيما قال بليحق "طالب وفد المنطقة الغربية بضرورة إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".