الحكومة الليبية المكلفة تعلن تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار درنة في ليبيا اليوم الأحد تأجيل أعمال المؤتمر إلى الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي بشرق البلاد.

وقال رئيس اللجنة صقر الجيباني في مؤتمر صحافي إن تأجيل المؤتمر يأتي لمنح الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الخاصة بعملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

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وكان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي أسامة حماد قد أعلن عزم حكومته تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة في العاشر من أكتوبر المقبل، بعد إعصار "دانيال" المدمر الذى ضرب المدينة والقري المحيطة بها في شرق البلاد.





وقال وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي على السعيدي إن الأموال التى تحتاجها عملية إعادة إعمار درنة متوافرة لدى الحكومة وإن كل ما تحتاجه هو المساعدة بالخبرات والكفاءات لإتمام عملية إعادة الإعمار بسرعة.

وأضاف السعيدي في تصريحات سابقة أن التقديرات الأولية لعملية إعادة الإعمار لا تقل عن ملياري دولار لكي تصبح مدينة حضارية حديثة، حيث سيتم بناء وحدات سكنية جديدة سيتجاوز عددها 2000 وحدة وطرق حديثة، وسدود، وشبكة صرف صحي، وشبكة مياة ومحطة لتحلية المياه.