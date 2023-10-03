زلزال المغرب.. صرف مساعدات شهرية للمتضررين على مدى عام كامل
صرف أول دفعة من المساعدات المالية بقيمة 2500 درهم شهريا، حوالي 250 دولارا أميركيا، للأسر المتضررة ابتداء من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري
قررت اللجنة الحكومية المغربية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في اجتماعها الخامس، الاثنين، التسريع بصرف الدعم المالي للمنكوبين بالزلزال.
وسيتم صرف أول دفعة من المساعدات المالية بقيمة 2500 درهم شهريا، حوالي 250 دولارا أميركيا، لمدة سنة كاملة، للأسر المتضررة ابتداء من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري.
ووافقت اللجنة على فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم مغربي من أجل المباشرة الفورية لمشاريع إعادة الإعمار في مجالات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، فضلا عن إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، وتقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تربية قطعان الماشية، ودعم الشعير والأعلاف بالمناطق المتضررة.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسات المعمارية والتقنية لإعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.
وفي 8 سبتمبر ضرب زلزال المغرب بقوة 6.8 درجة وكان مركزه على بعد 72 كيلومترا من مراكش، ما أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بنحو 60 ألف منزل في 2930 قرية، معظمها في جبال الأطلس الكبير، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 2.8 مليون نسمة. كما تعرضت المدينة القديمة في مراكش لأضرار.
-
أول بعثة أممية في إقليم كاراباخ منذ 30 عاما: لم نشاهد أي دمارلم يتلق الفريق الأممي أي شهادة تشير الى اعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين منذ إعلان وقف اطلاق النار العرب والعالم
-
الغنامي في "سؤال مباشر".. مناقدةُ العقل الأصولي!سعى الغنامي لتقديم رؤية نقدية لـ"العقل الأصولي"، وفض الاشتباك بين "الدين" والتفسيرات البشرية التي عرضها العديد من الفقهاء والفلاسفة والمتكلمين عبر العصور الأخيرة
-
البيت الأبيض: بوتين يخطئ إذا كان يراهن على تعبنا من دعم كييفالبنتاغون يحذر الكونغرس من انخفاض تمويل إحلال الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا أميركا