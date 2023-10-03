قانون انتخاب الرئيس الليبي يحسم ترّشح سيف القذافي...وهذا ردّه
توجّه سيف القذافي، في بيان مساء الاثنين، بالشكر إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة 6+6 على ما قاموا به في صياغة قوانين انتخابية لا تُقصي أحد، "رغم كل الضغوط والتهديدات والإغراءات".
أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، عن ترحيبه بصياغة قوانين انتخابية لا تقصي أيّ أحد من الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها "مرحلة جديدة ستبدأ في تاريخ ليبيا".
والاثنين، صادق البرلمان الليبي بالإجماع على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمّة الذين أقرتهما لجنة 6+6 المشتركة، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام إجراء انتخابات في البلاد.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد"، مشيرا إلى أن من لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
ويعني هذا، أن سيف الإسلام القذافي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، المترشحان الأكثر إثارة للجدل وللخلافات، سيستطيعان الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية.
وردّا على ذلك، توجّه سيف القذافي، في بيان مساء الاثنين، بالشكر إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة 6+6 على ما قاموا به في صياغة قوانين انتخابية لا تُقصي أحد، "رغم كل الضغوط والتهديدات والإغراءات".
وسيف القذافي ممثل أنصار النظام السابق، يعدّ من أبرز المرشحين المثيرين للانقسام والخلافات في السباق الرئاسي، في ظل احتدام الجدل حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بين من يطالب بإقصائه لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وبسبب إدانته في حكم نهائي، ومن ينادي بالسماح له بالترشح وترك حرية الاختيار لليبيين.
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