ميناء طنجة يستنفر.. لماذا أثارت سفينة فرنسا كل هذا القلق؟

وسط موجة قلق لفّت فرنسا خلال الأيام الماضية جراء انتشار "حشرة البق" في بعض محطات القطارات والباصات في البلاد حتى المدارس، شهد ميناء طنجة المغربي حالة استنفار.

أما السبب فباخرة ركاب آتية من ميناء مرسيليا الفرنسي قد تكون حاملة تلك الحشرة التي تنتشر وتتكاثر بسرعة البرق.

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فقد فعّل "ميناء طنجة"، أكبر ميناء في البلاد، اليوم الثلاثاء، نظام اليقظة الصحية والبيئية بعد اشتباه برصد حشرات "البق الفرنسي" على متن تلك السفينة.

طفح جلدي أثار الريبة

أتى هذا الاشتباه بعد ظهور طفح جلدي عند أحد أعضاء السفينة القادمة من الجنوب الفرنسي.

إلا أن الفحص أثبت لاحقاً أن الرجل المسكين يعاني من تحسس تسبب في ظهور الطفح الجلدي.

وبحسب مصادر العربية/ الحدث، فإن عمليات التفتيش بينت عدم وجود البق على متن السفينة، ما دفع سلطات الميناء لاحقا للسماح للباخرة بالمغادرة إثر استكمال إجراءات البروتوكول الصحي.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت قبل أيام انتشار موجة من "بق الفراش" في الأماكن العامة والخاصة.

فيما نشر العديد من الفرنسيين فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق تسلل البق إلى الباصات والقطارات وصالات السينما وحتى المدارس.

ما أشعل جدلا في البلاد التي تستعد العام المقبل لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية، ودفع العديد من النواب إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة.

إلا أن وزارة الصحة عادت وطمأنت "أن لا انتشار واسعا لتلك الحشرة الصغيرة التي لا يتجاوز طولها الـ 7 مليمترات، والتي تقتات على مص الدماء، وتتكاثر بسرعة فائقة".