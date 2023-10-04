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عبير موسي (أرشيفية- فرانس برس)

تونس.. اعتقال عبير موسي تمهيداً للتحقيق معها

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام تونسية بأن النيابة العامة قررت توقيف النائبة السابقة، عبير موسي على ذمة التحقيق، بعد اعتقالها من أمام قصر قرطاج مساء الثلاثاء.

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فتح تحقيق

وقالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.

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كما ذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.

اعتصام أمام القصر

من جهتها، أكدت البرلمانية السابقة أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر المنصرم.

يشار إلى أن موسي كانت اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية الشهر الفائت.

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