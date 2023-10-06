الانتخابات الليبية
البعثة الأممية تقيم قوانين الانتخابات التي أصدرها برلمان ليبيا
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شددت على ضرورة أن تكون الحلول السياسية في ليبيا "توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة"
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح. وأضافت أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.
وأوضحت البعثة في بيان، أنها ستجري قراءة للقوانين الانتخابية بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة "بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين".
مادة اعلانية
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة".
وشددت على ضرورة أن تكون الحلول السياسية في ليبيا "توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كيف تحولت الرائحة لـ"خيط رفيع" بين الحياة والموت وسط السودانيين؟المفاجأة المزلزلة تمثلت أن الروائح التي أزكمت أنوف مواطني الحي السكني انبعثت من جثة إحدى النساء القاطنات بالحي السودان
-
بعد 30 ساعة استجواب.. اتهام ساركوزي بالقيام بمناورات احتياليةفي إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007 العرب والعالم
-
حتى قبل عرضه.. فيلم تايلور سويفت يتجاوز المئة مليون دولارتنطلق في 13 أكتوبر الجاري عروض فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" في 8500 دار سينما في مئة بلد ثقافة وفن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية