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Bed bugs are seen in the seams of a sofa bed, in L'Hay-les-Roses, near Paris, France, September 29, 2023. REUTERS/Stephanie Lecocq
بق الفراش غزا فرش إحدى شقق ضواحي باريس

الجزائر تتخذ إجراءات وقائية لمنع دخول بق الفراش إلى أراضيها

الإجراءات تتضمن خاصة "المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة"

العربية.نت
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أنها اتخذت إجراءات "وقائية" لمنع تفشي أي وباء بسبب الحشرات الضارة مثل بق الفراش الذي انتشر في باريس حيث تقطن جالية جزائرية كبيرة تتنقل يومياً بين ضفتي البحر المتوسط.

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وجاء في بيان وزارة الصحة الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، أمس الخميس: "باشرت وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق".

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وأوضح البيان أن الإجراءات تتضمن خاصة "المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة".

وأثار الحديث عن عودة بقّ الفراش في باريس خاصةً حالة من الذعر لدى سكان العاصمة الفرنسية رغم تأكيد الحكومة أن لا دليل على ظهور هذه الحشرة التي اختفت من المدن منذ خمسينيات القرن العشرين.

وتربط بين مطار الجزائر وباريس نحو 10 رحلات يومياً، باعتبار أن أكبر جالية جزائرية في الخارج موجودة في فرنسا.

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