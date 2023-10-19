هبة شعبية جزائرية لدعم غزة.. مسيرة مليونية مستنكرة لاستهداف المدنيين

خرج الجزائريون في أكثر من خمسين ولاية في مسيرة وصفت بالمليونية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مع تواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضد غزة وإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

ووجهت عدة أحزاب سياسية ومنظمات نداء لنصرة فلسطين ودعت في بيان لها إلى دعم المقاومة والدفاع عن المقدسات ورفض حرب الإبادة كما وصفتها.

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وبالجزائر العاصمة، انطلقت الحشود المناصرة للقضية الفلسطينية والمنددة بالاعتداءات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد أهالي غزة من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء.

بدورها، شهدت باقي الولايات الجزائرية، خروج مختلف الفئات والشرائح العمرية للتعبير بصوت رجل واحد عن التضامن مع فلسطين وشجب الإجرام الشنيع في مستشفى المعمداني وسائر المجازر المقترفة في غزة كما بينته اللافتات والشعارات المرفوعة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالقصف الإسرائيلي على المستشفيات والمنازل والمدارس ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية و"لصمود" الشعب الفلسطيني، بينما رفع البعض صورا للرئيس الأميركي جو بايدن جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب عليها "شركاء في الجريمة".

وشارك عدد كبير من الأطفال والنساء في المظاهرة الحاشدة وهم يرتدون "الكوفيات" الفلسطينية ويطالبون بوقف قتل الأطفال في غزة .

كما شهدت المسيرات الشعبية التضامنية مشاركة الرئيس الأسبق اليامين زروال بولاية باتنة، نصرةً للقضية الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية طلبت من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى الثورية التحريرية الجزائرية “أول نوفمبر 1954 ” لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.

وقالت إن “هذا القرار جاء من الرئيس عبد المجيد تبون تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية. مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. الذين يواجهون عدوانا غاصبا ووابلا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني”.