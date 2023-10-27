نفّذ عمليات سطو مسلح ونشر الرعب في ليبيا.. بـ"بندقية أطفال"

في حادثة طريفة رغم بشاعتها، ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال".
سطو "مسلح" ببندقية أطفال
وأوضحت مديرية أمن بنغازي، أن "مركز شرطة العروبة تلقى شكوى من مواطن ضد شخص يستقل مركبة آلية نوع "هيونداي كليك" رصاصي اللون، ويحمل بيده بندقية، حيث قام باستيقافه وسلب هاتفه المحمول بمنطقة سيدي يونس بالقرب من نادي شمال بنغازي".
فيديو من كاميرا مراقبة
وأضافت أن عناصر الشرطة تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات، حيث تمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوضح مواصفات المركبة المطلوبة، ومن خلال التحريات تم ضبط المركبة بجوار سوق الحديقة وعلى متنها أحد الأشخاص.
اعترف بارتكاب الجرائم
كما أضافت أنه وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على بندقية بلاستيكية لعبة أطفال، وتم الانتقال بالمشتبه به إلى المركز.
بالتحقيق معه تبين أنه من مواليد 1998، حيث أنكر ما نسب إليه من تهم، إلا أنه وبالتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على شفرة الشاكي بداخل السيارة، وبمواجهته بمقطع الفيديو والأدلة اعترف بما نُسب إليه من أعمال سطو وسلب ونهب وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.
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