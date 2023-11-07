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انتخابات ليبية
مواطن ليبي يؤيد الانتخابات
الأزمة الليبية

ليبيا...لقاء مرتقب في مصر بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة حول الانتخابات

من المرجح أن يناقش اللقاء ملف تشكيل حكومة موحدة وحل الخلافات بين الطرفين حول القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان

العربية.نت – منية غانمي
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يلتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال الساعات المقبلة في العاصمة المصرية، في محاولة لحل خلافات الانتخابات والوصول إلى تفاهمات تخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي.

ومن المرجح أن يناقش اللقاء ملف تشكيل حكومة موحدة وحل الخلافات بين الطرفين حول القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

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من اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة في بوزنيقة المغربية يوم 2 أكتوبر 2020
من اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة في بوزنيقة المغربية يوم 2 أكتوبر 2020

والشهر الماضي، أقرّ البرلمان قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمّة اللذين وضعتهما لجنة 6+6 المشتركة وأحالها إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها، لكن مجلس الدولة عارض هذه القوانين وقال إنّها "مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة"، رافضا إجراء أي تعديلات عليها.

ويلقي هذا الخلاف المستمر حول قوانين الانتخابات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، الضوء على الصعوبات التي تعترض عملية المرور إلى تنظيم العملية الانتخابية في البلاد، وهي الخلافات نفسها التي شكلت سببا أساسيا في انهيار خطة الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.

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ويمثل ملف تشكيل حكومة موّحدة تتولى إدارة انتخابات في البلاد، موضع خلاف واسع بين المؤسسات الرئيسية، حيث يدعم البرلمان هذه الخطّة، بينما ينقسم المجلس الأعلى للدولة حيالها، في حين يرفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قد دعا في إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

ويأمل الليبيون أن يشكل لقاء رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة محمد تكالة، فرصة للتوافق حول النقاط الخلافية من أجل السير بالبلاد نحو الانتخابات ونحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا.

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