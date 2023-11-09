تفاصيل لقاء رئيسي البرلمان والدولة الليبيين في القاهرة

كشفت مصادر ليبية عن عقد لقاء في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، لغرض التشاور المستمر بين رئاسة المجلسيْن وبحث سبل الحل للأزمة الليبية.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي - ليبي، يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه، مضيفة أنه سيتم بحث الترتيبات بشأن اختيار رئيس حكومة موحدة والدفع سريعاً نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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لقاءات نائب باتيلي

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من لقاءات عقدها نائب المبعوث الأممي لدى ليبيا، رايسيدون زينينغا، مع النائبين فوزي النويري وعبد السلام نصية، حيث رحب زينينغا باعتماد البرلمان للقوانين الانتخابية كما ناقش معهما الخطوات التالية والضرورية بعد اعتماد مجلس النواب.

وأضاف زينينغا أن التقدم في المسارات الأمنية والاقتصادية ومسارات حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية مهم لخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة.

كذلك أكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت باستمرار إلى إجراء عملية انتخابية شاملة وإلى صون حقوق وتمثيل المكونات الثقافية والنساء وستواصل السعي في هذا التوجه، مشدداً على أنه بعد اعتماد القوانين الانتخابية، سيتم الدعوة إلى عملية سياسية شاملة تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

إشادة بلجنة 5+5

ومساء الأربعاء كشف ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه حضر الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين، حيث تم خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

كما أشادت البعثة الأممية بلجنة 5+5 لتحليها بالمسؤولية والوحدة، مشددة على أهمية دورها في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل ذات الصلة.