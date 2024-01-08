بعد حادثة تسلل شاب إلى طائرة.. الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إقالة المدير العام للأمن الوطني الجزائري فريد زين الدين بن شيخ، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن القرار جاء على خلفية اتهام ضباط وأفراد من الأمن الجزائري بالسماح لشاب جزائري بالتسلل إلى عجلات طائرة في محاولة للهجرة غير الشرعية من البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم بصفحتها على فيسبوك تعيين علي بداوي مديرا جديدا للأمن الوطني بدلا من بن شيخ الذي أقاله الرئيس.

وجاءت الإقالة بعد جدل إثر العثور على الشاب مختبئا في غرفة عجلات بطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي في فرنسا في 28 ديسمبر الماضي رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفترض تطبيقها في المطارات، وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار أحمد بن بلة في وهران.

وكان الرئيس الجزائري قد أمر المدير العام للأمن الداخلي (الفرع الداخلي للمخابرات) بفتح تحقيق في هذه الحادثة، وتوعد باتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي نفس السياق أصدر مجلس قضاء ولاية وهران اليوم أمرا بإيداع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، من بينهم ضباط شرطة يعملون بمطار وهران.

ووُجهت لهؤلاء العشرة تهم ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض أشخاص كانوا على متن الطائرة للهلاك، وتعريض حياة غير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر، وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر.