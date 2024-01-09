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طعن ، سكين ، قتل (آيستوك)
تعبيرية

جريمة تهز تونس.. قطع جثة ابنته وأخفاها في الثلاجة لمدة عام

دبي - العربية.نت
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استيقظت تونس، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة فظيعة بمحافظة سوسة وسط البلاد، وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14عاما.

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احتفظ بالجثة لمدة عام

في التفاصيل، كشف مسؤول قضائي، أن الشرطة التونسية ألقت القبض على رجل قتل ابنته في يناير 2023، ثم عمد إلى الاحتفاظ بجثتها في ثلاجة بيته، قبل أن يقرّر لاحقا إلقاءها في الوادي.

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الرأس مفصولة

جاء ذلك، بعد "العثور على جثّة آدمية متحلّلة مفصولة الرأس بمجرى واد بمحافظة سوسة، وبجانبها كرّاس اقتطعت منه أوراق في شكل رسالة تضمنت كيفية ارتكاب الجريمة، بقصد التمويه"، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الجهة.

اعترف بارتكاب الجريمة

وأكد المتحدث كذلك "العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة"، مضيفا "أن المشتبه به اعترف بالتهمة المنسوبة إليه".

كما اعترف أن سبب ارتكاب جريمته الوحشية يرجع "إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته".

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