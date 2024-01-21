ليبيا.. اليوم إعادة فتح حقل الشرارة النفطي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن حقل الشرارة النفطي الذي يعد الأكبر في البلاد سيعاد فتحه اليوم الأحد، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الإغلاق، بسبب احتجاجات محلية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة وتركيز مشاريع تنموية بإقليم الجنوب المهمّش.

وقال نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن قرار الافتتاح جاء بعد تنفيذ أغلب مطالب المحتجين من طرف الحكومة.

والسبت، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بنقل مقرّ شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري جنوب البلاد، كما تمت مضاعفة كميات المحروقات المخصصة لمدن الجنوب، وأرسلت معدّات طبيّة لمستشفيات المنطقة، وذلك في محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين.

ولم يرد بعد تأكيد من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن إعادة فتح الحقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا.

ومنذ السابع من يناير الحالي، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوّة القاهرة على حقل الشرارة، بسبب إغلاق محتجين للحقل، وهو ما تسبّب في توقف إمدادات النفط الخام منه إلى ميناء الزاوية الواقع غرب البلاد، وتراجع الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا.

وملف التوزيع العادل لإيرادات النفط والصراع على الثروة، يعدّ من أبرز القضايا التي تسبّب اضطرابات سياسية وأمنية في ليبيا بين الأطراف المتنازعة، انتهت في عدّة مرّات بإغلاق الحقول النفطية وتوقيف الإنتاج، وهو ما أدّى إلى خسائر مالية فادحة.