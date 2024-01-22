الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية السعودي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما أجرى الرئيس تبون لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، وفق ذات المصدر.

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وقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.