عقيلة صالح يرفض أي حوارات جديدة: الحل في حكومة موحدة

شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على أن أي محاولات لفتح حوارات واتفاقيات جديدة سيعيد البلاد إلى المربع الأول، مؤكداً أن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، وفداً أميركياً الثلاثاء برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.

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وجدد صالح التأكيد خلال الاجتماع على أن "البرلمان أنجز ما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات".

تعنت وتباعد في المواقف

يشار إلى أن رئيس البرلمان الليبي يتمسك بضرورة تشكيل حكومة جديدة واعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وترك كرسيه قبل إجراء انتخابات، وتحفظه على هذه القوانين، التي قال إنها "فصّلت على مقاس أشخاص بعينهم".

ويعطي هذا التعنت والتباعد في المواقف ما بين القادة الليبيين، دليلاً على صعوبة الوصول إلى توافق وتفاهمات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد خلال الأيام والأسابيع القادمة، وعلى كثرة العقبات التي تقف أمام حل الأزمة.

يذكر أنه منذ انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعطل الحل السياسي في ليبيا بسبب نزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية وصراع على السلطة، وذلك رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.