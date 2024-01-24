من بينهم امرأتان.. الرئيس التونسي يعيّن 3 وزراء جدد

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، تعيين 3 وزراء جدد، في محاولة لتعزيز العمل الحكومي، بهدف الخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيان للرئاسة، كلّف سعيد، فريال الورغي حرم السبعي بتولي حقيبة وزيرة الاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي تمت إقالته منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بسبب تمسكه بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي يرفضها الرئيس.

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كما وقع تعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، خلفا للوزيرة لنائلة نويرة القنجي التي أقيلت منذ شهر مايو من العام الماضي، وعيّن لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني خلفا لنصرالدين السهيلي المقال منذ شهر فبراير 2023.

وبحسب ذات البيان، تم تعيين سمير عبد الحفيظ كاتبا للدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما وقع تكليف وائل شوشان كاتبا للدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلفا بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد كاتبا للدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفا بالشركات الأهلية.

أزمة اقتصادية

يأتي هذا التغيير الحكومي في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، وتسعى فيه السلطات إلى معالجة هذه الأوضاع الصعبة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، شدّد الرئيس قيس سعيّد على أهمية الاعتماد على الذات والعمل من أجل خلق الثروة، ووجّه الحكومة إلى البحث عن حلول جديدة لتطوير الاقتصاد من خلال تعزيز القطاع الفلاحي لتفادي الأزمة الغذائية، إضافة إلى تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة والمناجم، وتحسين مناخ الاستثمار.