بعد مطاردته لسنوات.. القصة الكاملة لاعتقال مغربي يتزعم "موكرو مافيا" أوروبا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ستة أشخاص، من بينهم أحد كبار تجار المخدرات، متهمين بغسل ستة ملايين يورو من تهريب المخدرات من خلال شبكة شركات لها فروع في دول تعرف تواجد تجار المخدرات مثل جمهورية الدومينيكان، ليتبين فيما بعد أن من بين الستة الموقوفين، أحد أخطر زعماء مافيا المخدرات، المغربي حامل الجنسية الهولندية كريم بوياخريشان.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2014 حينما بدأت تظهر معالم مافيا كبيرة لتجار المخدرات في عدد من البلدان الأوروبية، أبرزها إسبانيا وهولندا، حينما تمت تصفية شقيق زعيمها "كريم" الملقب بـ"سكارفيس"، إذ نتج عن ذلك مواجهات بين أتباع المغربي وعصابات أخرى نشيطة في الاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود، اتهمها كريم بتصفية أخيه.

وحركت الاغتيالات والاشتباكات بالمسدسات من أوقات لأخرى بين خلايا تجار المخدرات، سلطات البلدان التي كانت مسرحا لهذه الجرائم، فقامت بتنسيق أمني بين الشرطة الإسبانية والهولندية مدعومة بالإنتربول، ليتم اعتقال أحد القادة الرئيسيين في "موكرو مافيا" بإقليم ماربيا (جنوبي إسبانيا)، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين بين إقليمي ملقا (جنوب) ومليلية، الأسبوع الماضي.

وكان بوياخريشان أكثر المجرمين المطلوبين من قبل السلطات الهولندية ويعتبر أحد تجار المخدرات التاريخيين في جنوب إسبانيا ويمتد نشاطه بعموم أوروبا، كما شكّل موضوع تحقيقات الشرطة طيلة السنوات القليلة الماضية، حيث يُزعم أنه كان بمثابة حلقة وصل مهربي مخدرات كبار من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

وكشفت صحيفة "آل سبانيول" أن الشرطة الإسبانية باشرت تحقيقاتها في ملف تهريب كميات ضخمة من مخدر المخدرات منذ عام 2018، عندما أصبحت على علم بتهريب الكوكايين وغسل الأموال على نطاق واسع من خلال شبكة مشبوهة قوية في إسبانيا ويمتد نشاطها إلى المغرب وجمهورية الدومينيكان وهولندا وبعض الدول العربية، حيث يواصل التنسيق الأمني تحقيقاته حتى اليوم.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن عمليات التفتيش في مخبأ زعيم "موكرو مافيا" مكنت الشرطة من حجز 75 ألف يورو نقدا ومجوهرات بقيمة 10 آلاف يورو وسلاحين ناريين، بالإضافة إلى حجز وثائق ثبوتية تخص 172 عقارا تبلغ قيمته حوالي 50 مليون يورو، وثلاثة ملايين يورو من 148 حسابا مصرفيا، تعود ملكيتها لعناصر الشبكة.

ووفقا لما كشفته الشرطة، فقد استخدمت "مافيا كريم" شركات في تايلاند لغسل مداخيلهم غير المشروعة، فضلا عن شراء منازل فاخرة من خلال رجال واجهة واستخدام تحويلات بخدمة "الحوالة"، إذ تمكنوا من غسل ما يصل إلى ستة ملايين يورو على الرغم من أن الشرطة لا تستبعد الوصول إلى مبالغ ضخمة بعد تعميق البحث القضائي.

وتشير تقارير صاحفية نقلا عن مسؤولي الشرطة الإسبانية، أن كريم بويخرشان موجود حاليا رهن الاعتقال بانتظار محاكمته في إسبانيا بتهمة تبييض الأموال وترويج المخدرات وتكوين عصابة، ومن المتوقع أن يتم تسليمه لاحقا إلى هولندا التي تطالب به على خلفية قائمة تهم ثقيلة في مقدمتها تهريب المخدرات الصلبة.