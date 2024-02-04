اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)
قيس سعيّد
تونس

تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية وغموض يلف المرشحين

وفقاً للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات

العربية.نت – منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في خريف هذا العام، بينما يلف الغموض مشاركة المعارضة التي قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في مؤتمر صحفي الأحد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وأن الهيئة ستصادق على رزنامة الانتخابات وستبدأ الاستعداد لهذا الحدث الانتخابي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

من بينهم امرأتان.. قيس سعيد يعيّن 3 وزراء جدد في تونس المغرب العربي من بينهم امرأتان.. قيس سعيد يعيّن 3 وزراء جدد في تونس
قيس سعيد يرفض المساعدة المالية الأوروبية في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة ويعتبرها "صدقة فيديو العربية قيس سعيد يرفض المساعدة المالية الأوروبية في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة ويعتبرها "صدقة
مادة اعلانية

وردّا على المعارضة التي شكّكت في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، قال المنصري إن "القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها، أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية".

ومن المرجح أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد، الذي تم انتخابه لقيادة البلاد منذ أكتوبر 2019، خلال الخريف المقبل.

ووفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.

وحتّى الآن، لا يوجد أي مرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية، حيث لم تعلن أي أسماء ذات وزن سياسي عن نيتها المنافسة في سباق الرئاسة، كما لم يعلن الرئيس قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، في وقت ظهرت فيه دعوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية من أجل استكمال مشروعه السياسي.

في الأثناء، يلف الغموض مشاركة أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات، خاصة أنه سبق أن قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط