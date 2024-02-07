اللشمانيا يظهر مجدداً في سرت.. وحملات لمكافحة انتشاره

كشفت السلطات الصحية في ليبيا، تسجيل نحو 40 إصابة جديدة بمرض اللشمانيا في مدينة سرت، وسط مخاوف من انتشار المرض في البلاد.

وقال مستشفى الوشكة القروي، إنه تم رصد نحو 40 حالة خلال حملة أطلقها بالتعاون مع قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ابن سينا سرت، ومركز مكافحة الأمراض فرع سرت، بهدف رصد الإصابات باللشمانيا في منطقة الوشك ة والمناطق المجاورة لها، حيث تمت متابعة تعبئة الاستبيانات الخاصة بالمرض لجمع البيانات وتحليلها، وعلاج المصابين بحقن البنتوستام.

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الهيرة

بدورها أعلنت بلدية اسبيعة الواقعة جنوب ال عاصمة طرابلس، تواصل حملة مكافحة اللشمانيا بالتعاون مع إدارة شؤون الإصحاح البيئي، وذلك عن طريق استخدام "غاز الفوستو وكسين" ووضع علامات حمراء على الأماكن التي تم علاجها.

أتى ذلك بعد أن أفادت بلدية اسبيعة في نوفمبر 2023، عن رصد عدد من الإصابات باللشمانيا بين طلاب المدارس الواقعة في منطقة الهيرة.

ينتقل عن طريق ذبابة الرمل

ويعد داء الليشمانيا الجلدي أحد أكثر أشكال داء الليشمانيات شيوعاً ويسبب آفات جلدية، تتمثل بشكل أساسي في ظهور التقرحات بالأجزاء الظاهرة من الجسم، وينتقل إلى الإنسان عن طريق ذبابة الرمل.

يذكر أنه سبق وعانت ليبيا من اللشمانيا، حيث سجل المرض في البلاد منذ 100 عام وكان أول تفشٍ له في ثمانينيات القرن الماضي بشعبية بني وليد. كما سجل تفشي بأعداد كبيرة سنة 2006، ثم ظهر عام 2019 في مدينة تاورغاء، وعاود الظهور سنة 2020 في بني وليد.