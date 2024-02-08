الجزائر: مقتل 3 في تحطم طائرة هليكوبتر

قال التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الخميس، إن ثلاثة هم أفراد طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية قتلوا في حادث تحطم أثناء مهمة تدريب ليلية أمس.

ونقل عن بيان لوزارة الدفاع أنه "أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة سقطت ليلة أمس.. حوامة عسكرية قتالية من نوع (إم.آي-171) تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد".

وأضاف أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه لعائلات قتلى حادث سقوط طائرة مروحية عسكرية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن المروحية العسكرية التابعة للقاعدة الجوية لورقلة، سقطت ليلة أمس الأربعاء بالقرب من مطار المنيعة.

كما أسفر الحادث عن وفاة العقيد "عمارة رضا"، والمقدّم "جلال ياسين"، والرّقيب المتعاقد "بلغربي محمد".

وجاء في بيان الرئاسة "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة ليلة أمس الأربعاء، بالقرب من مطار المنيعة، وأسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا والمقدّم جلال ياسين والرّقيب المتعاقد بلغربي محمد". "الرئيس عبد المجيد تبون يتقدم بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء". و"إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".