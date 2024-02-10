احتجزوا مهاجرين بزنزانات وطلبوا فدية.. ضبط تشكيل عصابي خطير بجنوب ليبيا
تحرير 79 مهاجراً غير شرعي بينهم 14 امرأة كانوا محتجزين لفترات متفاوتة داخل زنزانات أنشأتها العصابة لممارسة أفعالهم الإجرامية
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أعلن جهاز البحث الجنائي في ليبيا، ضبط تشكيل عصابي مكون من رجال ونساء يمتهنون خطف المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم في زنزانات لطلب الفدية المالية من ذويهم.
وقال الجهاز البحث الجنائي، إنه تمكن خلال عملية أمنية نوعية، من توجيه ضربة موجعة لعصابات الجريمة المنظمة في الجنوب، وذلك من خلال تحرير 79 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 14 امرأة، كانوا محتجزين لفترات متفاوتة داخل زنزانات أنشأتها العصابة لممارسة أفعالهم الإجرامية.
وأوضح الجهاز، أن العملية جاءت بعد أن كشفت التحريات عن وجود تشكيل عصابي يمتهن استدراج المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها بإيهامهم بوجود عمل لهم ثم يقومون باحتجازهم داخل زنزانات والاتصال بذويهم لطلب فدية مالية، لافتا إلى أنه وبعد استيفاء التحريات وأخذ تأشيرة النيابة داهمت القوات المكان المرصود وهو موقع "بحي عبد الكافي" في مدينة سبها وتمكنوا خلال المداهمة من ضبط التشكيل العصابي المكون من رجلين وامرأتين إضافة لتحرير المحتجزين.
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