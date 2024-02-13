تاهوا بصحراء ليبيا.. العثور على 10 أشخاص بعد 8 أيام من ضياعهم

لحظات عصيبة عاشها 10 أشخاص ليبيين وسودانيين بعد ضياعهم في صحراء مدينة الكفرة الليبية لمدة ثمانية أيام، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم وتقديم المساعدة الطبية اللازمة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة العثور على عشرة أشخاص كانوا قد تاهوا في الصحراء الليبية لمدة ثمانية أيام.

وقال الجهاز إن "المجموعة تتكون عائلة سودانية مكونة من 8 أشخاص (رجال ونساء وأطفال) وشخصين ليبيين، وهما السائق ومساعده، حيث تم الوصول إلى المفقودين بعد عملية بحث استمرت لعدة أيام"، موضحاً إلى أن "المفقودين كانوا يعانون حالة جفاف حادة وصدمات نفسية وقت العثور عليهم".



إنقاذ المجموعة التي تاهت بصحراء ليبيا إنقاذ المجموعة التي تاهت بصحراء ليبيا

أشار الجهاز إلى أنه فور تلقيه بلاغاً بالعثور على المفقودين تم التمركز بشركة الأربعين على بعد 160 كم شمال الكفرة، حيث تم تجهيز مستشفى ميداني لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمفقودين، وبعد إجراء الإسعافات الأولية، تم نقل المجموعة إلى مستشفى الكفرة التعليمي لاستكمال العلاج والفحوصات.

مناشدات

ناشد رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة إبراهيم بلحسن، جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر عند السفر إلى الصحراء، واتخاذ جميع احتياطات السلامة، والتواصل مع الجهات الأمنية في حال التعرض لأي طارئ، داعياً المواطنين إلى عدم الخروج إلى الصحراء بسيارة واحدة أو من دون هواتف ثريا (هواتف الأقمار الصناعية).

كما ناشد بلحسن، السلطات الليبية المختصة بضرورة تزويد جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة بسيارات صحراوية قادرة على التنقل عبر الصحراء للمساهمة الفعالة في أي حالات ضياع أو حوادث سير عبر الصحراء الجنوبية.