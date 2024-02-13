قيس سعيّد ينفي ادعاءات المعارضة بتأجيل انتخابات الرئاسة: ستجرى في موعدها

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، نافيا بذلك مزاعم وادعاءات أحزاب المعارضة التي شكّكت في إمكانية تنظيمها ورجحت تأجيلها إلى موعد غير محدّد.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مساء أمس الاثنين مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أنه "تم احترام المواعيد كافة، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء البرلمان، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".

ومن المرجح أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد، الذي تم انتخابه لقيادة البلاد منذ أكتوبر 2019، خلال الخريف المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة في خريف هذا العام وبالتحديد إما شهر سبتمبر أو أكتوبر.

ولا يزال الموقف الرسمي لأحزاب المعارضة من المشاركة في هذه الانتخابات غامضا، رغم ظهور دعوات تنادي بمقاطعتها مثلما تمت مقاطعة جميع المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.

وفي سياق متصلّ، هاجم سعيّد أحزاب المعارضة، وقال إن "من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء البرلمان والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم، لأنه لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب".

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتطويع واستغلال القضاء لإزاحة خصومه السياسيين من الانتخابات القادمة من خلال موجة اعتقالات استهدفت منافسيه المحتملين على غرار عبير موسي، لكنّ الأخير يؤكد أن المعتقلين متورطون في ملفات فساد وفي جرائم تمس أمن الدولة.

ولم يعلن الرئيس قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، لكن مراقبين اعتبروا أن زياراته المتكررة للأحياء الشعبية هي بمثابة حملة انتخابية غير معلنة، في وقت ظهرت فيه دعوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية من أجل استكمال مشروعه السياسي.