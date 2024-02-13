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الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

ولادة على أرصفة باريس.. مهاجر جزائري يساعد حاملا تتلوى ألما وينجح في توليدها

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا البادرة الشجاعة لهذا الجزائري على نطاق واسع وطالبوا بمكافأة رابح وتسوية أوضاعه

العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا والجزائر تقديرا للفتة بطولية قام بها مهاجر جزائري غير شرعي في فرنسا، حيث صادف حدثا غير متوقع لكنه تعامل معه بكل إنسانية وشجاعة وتمكن من إنقاذ حياة امرأة حامل.

وفي التفاصيل وأثناء مغادرته لتوصيل طلب بيتزا الأسبوع الماضي، واجه هذا الجزائري، وهو أب يبلغ من العمر 45 عامًا، موقفا مفاجئا.

وفيما كان رجل توصيل الطلبات وهو أيضا رجل إطفاء سابق في الجزائر، يغادر لتوصيل طلب على دراجته النارية. وجد امرأة كاميرونية تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس، بعدما شعرت الحامل بالتقلصات وقررت الذهاب إلى المستشفى بمفردها.

وحين رأى حالة المرأة، لم يتردد لحظة في التوقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقل الأم إلى المستشفى، بل إن خبرته المهنية، مكنت "رابح" من مساعدة المرأة المعنية أثناء ولادتها على الرصيف حتى قبل وصول المساعدة.

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وعقب ذلك انتشرت صورة البادرة الشجاعة لهذا الجزائري على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرجل وهو يحمل الطفل بين ذراعيه.

وقال رابح “من دواعي سروري الكبير اليوم أن أقوم بعمل إغاثة. من خلال الترحيب بطفل رضيع على الرصيف. أحسنت أيتها الأم الشجاعة وتهانينا”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة وإنسانية رابح وطالب بعضهم بمكافأة الرجل، وتسوية أوضاعه.

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