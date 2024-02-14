ليبيا.. حراس النفط يهدّدون بإيقاف منشأة تمد إيطاليا بالغاز

هدّد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية في ليبيا، اليوم الأربعاء، بإيقاف تدفق الغاز من مجمع مليتة النفطي وإغلاق كافة المنشآت النفطية في البلاد، في حال عدم تنفيذ الحكومة قرارات الزيادة في رواتبهم ومنحهم حقوقهم المتفق عليها.

وقال الجهاز في بيان مصور من أمام مقر المجمع الواقع شرق مدينة زوارة غرب البلاد، إن منتسبيه يعانون التهميش والاستبعاد ويعملون في ظروف عمل صعبة وسيئة، رغم وعود المسؤولين بتمكينهم من كافة مستحقاتهم، مشيراً إلى أن قرار قفل الصمام الرئيسي لخط الغاز لمجمع مليتة للنفط، جاء بعد سدّ كل الطرق أمامه.

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وأوضح الجهاز أن عملية الإقفال ستتم تدريجياً، على أن يتم التنسيق مع باقي منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في كافة أنحاء البلاد حتى يطال الإغلاق بقية الحقول والموانئ والمجمعات النفطية خلال الأيام القادمة، في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

والمجمع هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز "جرينستريم"، ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتاراً، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى.

وأيّ توقيف يطال هذا المجمع، من شأنه أن يعطلّ إمدادات الغاز نحو إيطاليا، التي تشرف على هذه المنشأة النفطية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وإغلاق المواقع والحقول النفطية، أمر متكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظرف العيش، أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.