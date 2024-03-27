رغم المعضلة الدفاعية.. بيتكوفيتش يرسم ملامح جديدة لمنتخب الجزائر

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تعادل المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف لمثيلاتها أمام نظيره الجنوب إفريقي، في ثاني اختبار للمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، في مباراة جمعت المنتخبين في إطار الدورة الدولية الودية التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وبعد المباراة الأولى التي نجح فيها "الخضر" في رفع الرهان بالفوز على بوليفيا بنتيجة 3-2، تحت إشراف المدير الفني الجديد للمنتخب، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، افتك الجزائريون التعادل أمام جنوب إفريقيا 3 مقابل 3، سهرة الثلاثاء، في مباراة مثيرة بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، لحساب الجولة الثانية والأخيرة من الدورة الودية الدولية "فيفا سيريز-2024".

فلسفة كروية جديدة

خرج المتابعون لشؤون الكرة في الجزائر بعدة انطباعات، غلب عليها الرأي الإيجابي بعد أول اختبارين قادهما البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي خلف المدرب جمال بلماضي المقال من منصبه بعد نكسة الخروج من الدور الأول لكأس إفريقيا بساحل العاج بداية العام الجاري.

ورغم الطابع الودي للقاءين اللذان لعبهما "محاربو الصحراء" إلا أنهما كشفا الستار عن فلسفة المدرب الجديد وطريقة تسييره للمجموعة خلال معسكر شهر مارس الجاري.

وقد وصف المدرب الجزائري، عز الدين آيت جودي، الوجه الذي ظهرت به النخبة الوطنية في أول اختبارين لها مع المدرب البوسني بـ"الإيجابي إذا ما تمت مقارنته بالفترة السابقة".

وأوضح المدرب آيت جودي في اتصال مع موقع "العربية.نت" أنه "لمس بروز وجه جديد للمنتخب الجزائري بالنظر إلى استغلال أحسن للاعبين على أرضية الميدان وقدرة على التواصل بين المدرب وأشباله، حقيقة نحس ببروز أسلوب جديد في التعامل التقني والنفسي مع اللاعبين".

من جهة أخرى، أكد آيت جودي في تحليله أن "ثمار العمل ستظهر مع مرور المباريات، من 4 إلى 5 لقاءات أخرى، بين الودية والرسمية، مع إجراء المدرب للتعديلات الممكنة وقراءة حصيلة اللاعبين".

ضرورة حلّ معضلة الدفاع

لكن من جهة أخرى، يرى نقاد رياضيون أن المنتخب الجزائري عانى من معضلة الدفاع، إذ استقبلت شباكه 5 أهداف كاملة خلال مباراتين، رغم التأكيد على الاستفاقة الهجومية خاصة خلال المباراة الثانية أمام "البافانا بافانا" التي عاد فيها زملاء المتألق ياسين بن زية في النتيجة بعد تغييرات ناجحة.

من جانبه، يعتقد الإعلامي الرياضي، محمد سدي، أن بيتكوفيتش حقق "نتائج جيدة ومفيدة" في أول ظهور له خاصة من الجانب المعنوي للاعبين بعد نكسة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وأبرز محمد سدي لـ"العربية.نت" أن تقييم المدرب بيتكوفيتش "إيجابي" من وجهة نظره، خصوصا أنه أشرك جلّ اللاعبين في الدورة الودية، أي 23 لاعبا من أصل 29 بعد مغادرة بن ناصر وبوداوي للتربص بسبب الإصابة.

وأضاف: "ظهر بيتكوفيش هادئا على خط التماس، كما أعطى حرية أكبر للاعبين، من تبادل المناصب، التنويع في اللعب وقدم صورة أولية عن طريقة جديدة للعب المنتخب الوطني، لكن تحتاج مزيدا من الوقت لتتضح بشكل أكب".

في الوقت نفسه، لاحظ المتحدث مجموعة من السلبيات التي كلفت المنتخب 5 أهداف كاملة في مباراتين، من بينها "مشاكل في المنظومة الدفاعية والاعتماد على الجهة اليسرى من اللعب إضافة إلى تلقي الأهداف عن طريق الكرات الثابتة".

آراء متباينة للجمهور

وإلى ذلك، عاش الجمهور الجزائري، الثلاثاء، سهرة رمضانية كروية مميزة، بمناسبة لقاء الجزائر وجنوب إفريقيا.

وقد سجل أنصار "الخضر" حضورهم القوي بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي رغم الأجواء الباردة التي تعرفها العاصمة الجزائر خلال الأيام الأخيرة.

وفي انطباعات سجلتها "العربية نت" لبعض المناصرين، فقد تباينت الآراء بين من يرى أن المنتخب في مرحلة إعادة بناء ومن الضروري ترك الوقت للتشكيلة لإعادة تصحيح الأخطاء، وبين من يؤكد على الملامح الإيجابية التي شرع التقني البوسني في رسمها خاصة في طريقة اللعب الهجومية.

ويقول المناصر فاروق (33 سنة) في حديثه معنا إنه "لا يجب الحكم على المنتخب من خلال المباريات الودية وإن كانت تقدم لنا صورة أولية، إلا أن المباريات الرسمية المقبلة هي من ستقدم لنا الصورة الواضحة عن المدرب بيتكوفيتش الذي ظهر بأنه يعرف قراءة لعب المنافس على الميدان".

وشارك في دورة فيفا سيري 2024 المنظمة بالجزائر برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أربعة منتخبات وجرت مقابلاتها بملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وملعب 19 ماي 1956 بعنابة شرق الجزائر.

وتأتي هذه الدورة الدولية لشهر مارس قبل أقل من ثلاثة أشهر عن استئناف تصفيات كأس العالم 2026 المقررة في شهر يونيو.