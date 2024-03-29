سعيّد: حرية التعبير مضمونة بالدستور ولا عودة للوراء

دقيقتان للقراءة

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن حرية التعبير مضمونة في البلاد بالدستور، مؤكداً أن "التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء".

وقال سعيّد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة مساء أمس الخميس "إن كان هناك من يبحث عن دليل حول حرية الإعلام، فلينظر كل صباح في عناوين الصحف وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام"، معتبراً أن "من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام".

مادة اعلانية

كما أضاف أن "الصحافة الحرة المعبرة عن الفكر الوطني الحر ستقف حائلاً وسداً منيعاً أمام كل من ارتضى لنفسه أن يكون قلماً مأجوراً أو لساناً يتظاهر بالدفاع عن الحرية، لكنه في الواقع هو من ألد أعدائها لأنه ارتضى لنفسه أن يكون خادماً مطيعاً وناطقاً متنكراً لكنه مفضوح باسم شبكات الفساد في الداخل المرتبطة بمن يحركها كالدمى من الخارج".

سجن صحافيين

تأتي تلك التصريحات فيما تتهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين السلطات بالتضييق على حرية الصحافة بعد سجن صحافيين.

وقررت المحكمة الابتدائية الثلاثاء الفائت إيداع صحافي يدعى محمد بوغلاب في السجن بموجب شكوى بحقه من موظفة في وزارة الشؤون الدينية.

كما وجهت له النيابة العمومية تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي".

الثامن هذا العام

في المقابل قالت النقابة في بيان إن بوغلاب هو ثامن صحافي يحال للقضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام "خارج إطار القانون المنظم للمهنة".

كذلك اعتبرت أن ما سمته "تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحافيين وسلب حريتهم يمثل انتهاكاً خطيراً يستهدف حرية الصحافة والتعبير".