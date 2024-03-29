ليلة القدر في الجزائر.. حملات ختان جماعية تفجر قلقاً

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يستعدّ عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الجزائر لتنظيم حفلات ختان جماعي مجانية لأبناء أسر ضعيفة ومتوسطة الدَّخل، غير أنَّ أطباء جرَّاحين ومختصين طالبوا بمنعها لما تُسببه من خطورة على الأطفال، فيما تدخلت وزارة الصّحة لتُطالب بتشديد الرقابة عليها.

وغالباً ما يختار الجزائريون شهر رمضان من كل سنة، لإخضاع أبنائهم لعملية الختان، فيما تكون ليلة السابع والعشرين هي التاريخ المفضل بالنسبة إليهم، إيمانا بأنها تصادف ليلة القدر.

في حين تحاول الجمعيات والمؤسسات الخيرية مواكبة هذا التقليد من خلال جمع التبرعات لتنظيم عمليات ختان جماعية، موجهة للأطفال أبناء العائلات الأكثر احتياجا.

خطر على الأطفال

لكن رغم الإشراف على تلك العمليات من قبل أطباء ومختصين، دعا الكثيرون إلى تجنبها، لما "تشكله من خطورة على الأطفال، بسبب عدم توفير كامل شروط الجراحة".

ومن هؤلاء، الطبيب رياض بن عوالي الذي دعا إلى "تجنب الختان الجماعي لما فيه من أخطار العدوى لأمراض جد خطيرة".

وقال الطبيب الناشط بولاية معسكر، غرب الجزائر في تصريحات له للعربية.نت "هناك العديد من السلبيات من بينها عدم توفر كامل شروط النظافة أو الجراحة السليمة، وعدم التدقيق في تحاليل تخثر الدم وفقر الدم وغيرها".

كما اعتبر أنه نظرا للطريقة السريعة التي تُجرى بها العملية، يتم تعريض الأطفال إلى بعض الحوادث ومنها إصابة الجهاز التناسلي.

أخطاء سابقة وقعت

وأشار بن عوالي إلى "أخطاء سابقة وقعت، تسببت في قطع جزء من العضو التناسلي، حيث نُقِلَ المصابون إلى خارج الوطن لعلاجهم"، وفق قوله.

كما حذر من احتمال أن تتسب تلك العمليات الجماعية في "تعفن ونقل عدوى الميكروبات من طفل لآخر، خاصّة إن لم تحترم فيها شروط النظافة، من تعقيم أدوات الجراحة، حيث لا يكفي غسلها بمادة الجافيل مثلما يتم حاليا في الكثير من عمليات الختان الجماعي، ولكن وَجَبَ تطهيرها في الفرن، وتركها لمدة لتبرد، وبعد ذلك يمكن استعمالها من جديد".

أما إن كان لا بد من تنظيمها، حسب بن عوالي "كونها تقليدا اجتماعيا له أبعاد دينية، فلا بد من تنظيمها بشكل جيد، حيث يُسجل المستفيدون من العملية، ويتم فحصهم من قبل أطباء مختصين للتأكد من عدم وجود مانع الختان، وتم إخضاعهم لتحاليل تخثر الدم لاستبعاد خطر النزيف، وتجرى في مؤسسات استشفائية، لا في جمعيات، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب الوسائل والأجهزة المتوفرة، على أن تستعمل خلال العملية وسائل جراحية معقمة".

إلى ذلك، أسف المتحدث لاستشهاد بعض العائلات بكون هذه العمليات كانت تجرى في الماضي داخل المنازل، وقال: "وقعت الكثير من الأخطاء سابقا وتسببت في إصابات بالغة للأطفال".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية، أكدت في بيان أصدرته سابقا على وجوب أن تجري عمليات الختان الجماعي خلال رمضان في وسط استشفائي عمومي كان أو خاص، ومهيأ بمختلف الشروط الصحية".

يذكر أن حادثة خطيرة سجلت في رمضان من السنة الماضية، حيث انتهت عملية ختان جماعي بقاعة حفلات نظمتها جمعية محلية، بدخول 12 طفلا مستشفى مروانة بباتنة، شرق الجزائر.

وحدث ذلك بعدما أصيب الأطفال بتعقيدات الختان من التهاب وانتفاخ استدعت تدخلا جراحيا وتحويل 10 منهم إلى قاعة العمليات.