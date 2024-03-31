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عبدالمجید تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر

تبون عن زيارته المرتقبة لفرنسا: لقائي مع ماكرون "موعد مع التاريخ"

الرئيس الجزائري قال إن العلاقات مع فرنسا وصلت إلى النضج وينبغي أن يعاد لها التأسيس من جديد، دون التراجع عن أيّ جزئية من ملفّ الذاكرة

العربية.نت، وكالات
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تيون، السبت، إنّ زيارته المرتقبة إلى فرنسا لا تزال قائمة، ووصف لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "موعد مع التاريخ".

وفي لقاء مع وسائل إعلام جزائرية بثه التلفزيون الجزائري ليل السبت، قال تبون: "سننظر إلى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا.. نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات" بين البلدين.

علما فرنسا والجزائر
علما فرنسا والجزائر

وأضاف :"لن نتخلى عنها (الذاكرة)؛ كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب إزاء شهدائنا الأبرار.. سواء تعلّق الأمر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة".

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وأشاد تبون بما اعتبره عملا إيجابيا قامت به الجمعيّة الوطنية الفرنسية، التي تبنّت قرارا يندّد بما وصفته "القمع الدامي والقاتل" ضد أبناء الجالية الجزائرية تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، والذي راح ضحيته ما بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب شهادات مؤرخين.

واعتبر تبون أنّ هذا الاعتراف يعدّ "خطوة ايجابية"، قائلا إن العلاقات مع فرنسا وصلت إلى النضج وينبغي أن يعاد لها التأسيس من جديد، دون التراجع عن أيّ جزئية من ملفّ الذاكرة.

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