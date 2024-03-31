عناصر ليبية تهدد باجتياح مدن تونسية.. و"جهاز دعم الاستقرار" يتحرك

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أثار مقطع فيديو، ظهرت فيه عناصر ليبية مسلحة موالية لـ"جهاز الدعم والاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وهي تهدد باجتياح مدن تونسية، مباشرة بعد وصولهم إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، موجة استنكار واسعة وصلت صداها إلى السلطات الليبية، التي تعهدت بمعاقبة المهددين.

وصوّر الفيديو الذي تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات السيارات العسكرية بالقرب من معبر راس جدير، مدججة بالأسلحة وعليها شعار "جهاز الدعم والاستقرار"، وعلى متنها مسلحون بأزياء عسكرية رسمية، توّعد أحدهم بالدخول إلى الأراضي التونسية وباجتياح مدينتي قابس وبن قردان الواقعتين جنوب البلاد.

كما أثارت هذه التصريحات انزعاج التونسيين، ورأوا فيها إساءة وتهديدا لبلادهم، حيث علّق الناشط شرف الدين بن علي في تدوينة على صفحته بفيس بوك قائلا "هذا تطاولا على الشعب التونسي بطريقة مهينة وتحريض ضدهم وبمثابة إعلان حرب، يجب معاقبة هؤلاء المسلحين ردا لاعتبار التونسيين".

من جهتها، كتبت الناشطة حنان بلغيث "الوضع في ليبيا محزن، بلاد ضاعت وتشتّتت بين عدّة مجموعات، كل واحدة تحكم على هواها وباستعمال قوّة السلاح، أمّا تونس فهي عصيّة عليهم.

ووصل صدى الغضب التونسي الواسع إلى المسؤولين الليبيين، حيث أصدر جهاز دعم الاستقرار بيانا مساء السبت، ندّد فيه بكل العبارات التي وردت في مقطع الفيديو، واعتبر أنّها تمس العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرا أنّ هذه "الممارسات الشائنة والتي تتنافى مع قيم ديننا الحنيف ومنظومة أخلاقنا الحميدة لا تمثل إلا مرتكبيها".

وتوّعد الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ضدّ المعنيين وفقا للتشريعات الوطنية وما تنّص عليه أحكام القوانين النافذة.