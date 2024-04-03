احتجاجات في مدينة تونسية.. تسريب لمسؤول يشعل غضباً

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نزل أهالي مدينة سبيبة التابعة لمحافظة القصرين وسط غربي تونس، الثلاثاء، إلى الشوارع غاضبين، بعد تسريب تسجيل صوتي لوالي منطقة بن عروس، عز الدين شلبي، اعتبروا مضمونه فيه إساءة وإهانة لهم.

أتى ذلك بعدما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً مسرباً لمكالمة هاتفية بين والي بن عروس، والمرشحة للانتخابات التشريعية عن جهة المروج حنان بيبي، لم يتم التثبت من صحته، انتقد فيه الوالي فوز النائب وجدي الغاوي من جهة سبيبة بمقعد في البرلمان.

كما اتهمه بالاستنجاد بالمهربين وترويج المخدرات ودفع رشاوى من أجل الوصول للمنصب، قائلاً إنه "قادم من وراء البلايك" أي انه نازح من المدن الداخلية.

مطالبات بإقالة الوالي ومحاسبته

ورداً على ذلك، خرجت احتجاجات غاضبة في سبيبة، حيث طالب المتظاهرون بإقالة الوالي ومحاسبته، حيث اتهموه بإهانتهم والمس بكرامتهم وتحريضه على التمييز والتفرقة بين التونسيين، خاصة أبناء المدن الداخلية، وإثارة النعرات الجهوية.

كما دعوا للتصدي لهذا الخطاب ولهذه الممارسات، مهددين بالتصعيد وعدم التصويت للرئيس قيس سعيّد في الانتخابات القادمة، في حال عدم رد الاعتبار لأهالي سبيبة.

ردود فعل متباينة

يشار إلى أن تصريحات الوالي كانت أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل، تراوحت بين الغضب والرفض فيما طالب آخرون بالاعتذار والإقالة.

حيث أكد النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي تضامنه مع أهالي سبيبة بعد تعرضهم لإهانة على لسان والي بن عروس.

في حين دعا ناشط إلى إقالة الوالي بعد تهكمه على أهالي سبيبة. بينما اعتبرت ناشطة أخرى، أن ما أتى على ذكره الوالي عيب كبير، لافتة إلى أنه من المفروض على المسؤولين احترام جميع جهات البلاد.

يذكر أن النائب وجدي الغاوي، موقوف على ذمة التحقيق منذ العام الماضي، بشبهة ارتكابه عمليات تزوير في ملف التزكيات بالانتخابات البرلمانية.