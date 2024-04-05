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Abdoulaye Bathily, UN Special Representative for Libya and Head of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), gives a press conference in Tripoli on March 11, 2023. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP)
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي
الأزمة الليبية

باتيلي يدعو الليبيين إلى الحوار من أجل التوصل لاتفاق

المبعوث الأممي إلى ليبيا زار مدينة ترهونة واجتمع مع عدد من أعيان وناشطي المدينة

العربية.نت - منية غانمي
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دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الليبيين إلى الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يشمل تشكيل حكومة موحدة. وقال إن هذا الأمر ضروري من أجل الوصول بالبلاد إلى انتخابات وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

جاء ذلك خلال زيارته، الخميس، إلى مدينة ترهونة واجتماعه مع عدد من أعيان وناشطي المدينة، في جلسة ناقشوا خلالها الأزمة السياسية الراهنة ومسؤولية النخب السياسية عن استمرارها، وفقاً لبيان نشره باتيلي على صفحته بمنصة "إكس".

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والحوار السياسي في ليبيا متوقف منذ أشهر، بسبب الخلافات بين القادة الرئيسيين حول خارطة الطريق المؤدية للانتخابات، حيث يدعو معسكر الشرق الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وموحدة تتولى التحضير للعملية الانتخابية، وهو ما يرفضه معسكر الغرب الليبي الذي يرى أن الحلّ هو في إجراء انتخابات بعد إصدار قوانين انتخابية عادلة، في حين يعتبر جزء كبير من الليبيين أن هذه الصراعات والخلافات هي "مناورات وحيل" للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات.

وتسبب هذا الانقسام في تعطيل الحل السياسي وإجهاض كافة الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر، وكذلك تقويض حلم الانتخابات، وبالتالي بقاء الوضع على حاله.

ويقود باتيلي جهودا كبيرة من أجل إقناع الأطراف الليبية وحثّهم للجلوس على طاولة حوار واحدة وحلّ المسائل الخلافية المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، لكن محاولاته لم تحرز أي تقدم يذكر، لأنّها تصطدم بشروط وضعتها هذه الأطراف للمشاركة في هذا الحوار.

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