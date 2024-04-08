في مبادرة فريدة.. سوق ملابس أطفال مجانية في الجزائر

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افتتح في الجزائر سوق لعرض مختلف أنواع ملابس الأطفال أيام قبل عيد الفطر. لكن التعامل فيه لا يكون بالبيع والشراء، وإنما بالإهداء، في مبادرة خيرية فريدة من نوعها.

"لبسة لك في الخير لمسة"

المبادرة التي حملت شعار "لبسة لك في الخير لمسة"، أشرفت عليها جمعية "الجزائر المتحدة الخيرية"، التي فكرت في أن سوقا لعرض الملابس وتمكين الأولياء وأبنائهم من زيارته واحدة من الأفكار القادرة على تمكين التبرعات من الوصول إلى مستحقيها وهذا دون المساس بكرامتهم.

والداخل إلى السوق المتربعة على مساحة واسعة والمتواجدة على مستوى قصر المعارض، شرق الجزائر العاصمة، يرى عديد الرفوف المنصبة التي علقت عليها ملابس مختلفة الأشكال والأنواع بشكل يسهل على الأولياء تفقدها واختيار ما يناسب أبناءهم منها.

بدوره، صرح الأمين العام لمؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية، رشيق بن عطية، بأن "مشروع "لبسة" يندرج ضمن نشاطات التضامن والإغاثة بمناسبة شهر رمضان الفضيل واقتراب عيد الفطر المبارك".





كسوة العيد

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن"المشروع هو إهداء كسوة العيد للأطفال المنحدرين من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل والأيتام".

ومن الفئات المستفيدة أيضا، حسب محدثنا، "مرضى السرطان الذين يرقدون في المستشفيات".

وعليه فإن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: "أولها مرضى السرطان في المستشفيات، وكذا القوافل حيث تتم العملية بالتنسيق مع الجمعيات المحلية لكل منطقة وولاية، إذ يتم إرسال كسوة العيد حسب قوائم معدة مسبقا للأسر المتعففة والمحتاجة ومحدودة الدخل والأيتام".





4 آلاف لباس

لكن أهم جزء في المشروع، هو "السوق الخيرية في العاصمة والتي تمتد على مدار 5 أيام، وهي سوق تسمح للأسر العاصمية وكذا القادمة من الولايات المجاورة بأن تزوره رفقة أبنائها لاختيار الملابس بنفسها لأبنائها، ويتم تجريبها، وانتقاء الملائمة منها، وهذا من شأنه أن يترك أثرا كبيرا في نفسية الأطفال وحتى أوليائهم، حيث يتحصل الطفل على ما يعجبه من ألبسة يختارها بنفسه ولم تفرض عليه، ولا يشعر الولي بدوره بالحاجة".

وتهدف المبادرة، استطرد بن عطية:"للوصول إلى 4 آلاف لباس وربما أكثر من ذلك، تقسم على كل فروع المبادرة".

أما عن التبرعات فقال ممثل جمعية الجزائر المتحدة الخيرية، إنها"عبارة عن مبالغ مالية، أو البسة جاهزة".

يشار إلى أن مرحلة إرسال الألبسة إلى عدد من الولايات الجزائرية تنطلق اليوم.