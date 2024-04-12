في ظاهرة فريدة.. ثلوج الربيع تغطي الجزائر

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في ظاهرة فريدة من نوعها، شهدت عدة مرتفعات من شرق الجزائر تساقطا كثيفا للثلوج خلال الساعات الأخيرة، مشكلة منظراً طبيعيا وفريدا من نوعه، خاصة أنها تتزامن مع فصل الربيع الذي يكون عادة ذا طقس معتدل.

وأوضح المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، لـ "العربية نت" أن تساقط الثلوج في فصل الربيع "ظاهرة طبيعية عادة ما تشهدها الجزائر".

كما أشار إلى أن "الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة والمتبوع بثلوج في المرتفعات بعدة مناطق من شرق الجزائر خلال أيام فصل الربيع في شهري أبريل ومايو ليس أمرا مستجداً".

ظاهرة تحدث كل 3-4 أعوام

وقال إن "ذلك يحدث كل ثلاثة إلى أربعة أعوام خاصة في المرتفعات التي تصل إلى 1400 متر مثل الأوراس وجرجرة والأطلس البليدي".

لكنه نبه في الوقت ذاته إلى كميات أمطار كبيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة، في مناطق مثل الواحات وتقرت والوادي وجنوب الأوراس وحتى شمال ولاية ورقلة جنوب البلاد.

وفاجأت الثلوج الجزائريين وهم يحتفلون بعيد الفطر، خاصة في محافظات من شرق البلاد معروفة بارتفاعها العالي مثل البويرة وسطيف التي تلقب بـ"عاصمة الهضاب العليا"، ونالت صور القمم الجبلية التي اكتست بالرداء الأبيض قسطا واسعا من التعليقات.

كذلك دفعت بعض المواطنين لترك دفء أجواء العيد في المنازل والخروج إلى المرتفعات للتمتع بمناظر طبيعية خلابة امتزجت فيها برودة الشتاء مع اخضرار أشجار الربيع.

مواقع التواصل توثق الحدث

إلى ذلك، التقط بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا لهم مع "الزائر الأبيض" مغطيا مساحات واسعة من جبال تيكجدة بالبويرة ومقرس وبابور بشمال سطيف، مع تعليقات تراوحت بين الذهول من مشاهد البياض في هذه الأيام الربيعية وبين اعتبارها "فأل خير" على المزارعين.

ومن الصور الفريدة التي أذهلت الجزائريين في الساعات الأخيرة، تزين بلدية أورلال في محافظة بسكرة جنوب شرقي الجزائر بحلة بيضاء مذهلة لم تعرفها هذه المنطقة منذ مدة.

ومن المعروف أن واحات الزيبان من المناطق التي تمتاز بدرجة حرارة مرتفعة، لكن تساقط حبات البَرَد بغزارة وكبر حجمها في الساعات الأخيرة من ليلة الجمعة، ألحقها بركب المناطق الشمالية في هذه الأيام الربيعية، وكأنّ الثلوج أحاطت بها من كل جانب مثلما وصف العديد من سكان منطقة أورلال.





وتفاعل العديد من المعلقين مع هذه المشاهد بين من استغرب متسائلا بقوله: "من قال إن بسكرة لا تتساقط فيها الثلوج؟!"، في المقابل هنالك من اغتنم هذه الفرصة وخلّد مناظر البياض عبر صور وفيديوهات وشاركها مع الأصدقاء على السوشيال ميديا.

يشار إلى أن الأرصاد الجوية نبهت أمس الخميس، من أمطار رعدية أحيانا مرفوقة محليا بحبات البَرَد وثلوج على المرتفعات، وأدت هذه التقلبات الجوية إلى رفع مستوى التنبيه اليوم إلى الدرجة الثالثة.