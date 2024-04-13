ضبط أكثر من 1000 جهاز لتعدين البيتكوين في ليبيا

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تمكنت السلطات الليبية، من ضبط أكثر من 1000 جهاز لتعدين العملات المشفرة المعروفة باسم "بيتكوين"، في مدينة بنغازي.

وكشف جهاز دعم مُديريات الأمن بالمنطقة الشرقية أنه بعد التحرّي والتدقيق، استطاع الوصول إلى مكان القيام بهذه العمليات المشبوهة المُخالفة، في منطقة السلماني الشرقية تحديدًا شارع فلسطين، حيث تم العثور على أكثر من 1000 جهاز لتعدين العملات المشفرة، التي كانت تجني ما يُقارب عن 45 ألف دولار شهريًا.

حملة مكثفة

وقام جهاز دعم المُديريات مداهمة المكان ومُصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الموجودة ومعدّات الإنترنت والكهرباء التي كانت تضرّ بالتيار الكهربائي وتشكّل عبئًا على الشبكة، مؤكدا تواصل جهود مُلاحقة المسؤولين على هذا النشاط غير القانوني لتقديمهم إلى العدالة.

وكان مكتب النائب العام قد شن حملة مكثفة أواخر العام الماضي ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة، وجرى اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات في عدة مدن ليبية، يديرها ليبيون وأجانب أغلبهم صينيون، بعد إجراء تقصٍ لوقائع تعدين العملات المشفرة (بتكوين ومثيلاتها).

الجدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي، أعلن في عام 2018 حظر التعامل بالعملات الافتراضية مثل "بيتكوين"، وأكد أنها عملات غير قانونية في ليبيا، ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها.

وحذر المصرف في بيان له جميع المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الافتراضية، لاحتمالية استخدامها في القيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.