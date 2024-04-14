"الحب أعمانا".. أغنية تثير ضجة في موريتانيا بسبب قصتها الجريئة

دقيقتان للقراءة

أثار الفنان الموريتاني الشاب، سدوم أحمد، خلال الساعات الأخيرة، جدلا في البلاد، بعد أن نشر أغنية جديدة، اعتبرت غير أخلاقية وتشجع على الانحراف والخروج عن للعادات والتقاليد والأخلاق المجتمع، وسط دعوات لحذفها.

وخلقت الأغنية التي تحمل عنوان "الحب أعمانا" للمغني سدوم أحمد، حالة سجّال واسعة في صفوف الموريتانيين، لا سيما أنها تدعو المرأة إلى الهروب مع حبيبها في حال رفض عائلتها تزويجها منه، حيث بث فيديو الكليب مشاهد لفتاة وهي تهرب مع صديقها بعدما رفض ذووها القبول به كزوج لها.

وتفجر جدل حول مضمون هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشط وسام عبد لاهي، أنّ فيها "دعوة صريحة للفجور والثورة على سلطة الأسرة، ونشر الفاحشة في أبناء هذا المجتمع"، محذّرا من خطورة مضمونها على مستقبل الشباب وعلى تماسك المجتمع الموريتاني المحافظ" داعيا إلى ضرورة الوقوف في وجه "هذا الفسوق والفجور" احتراما للدين والعادات التي ينص عليها الدستور.

من جانبه، أكد المدون سيدي فولاني، أن الأغنية " فاشلة لأنّها تشجّع الشباب على ما لا يجوز وعلى مخالفة قيم المجتمع"، بينما ترى الناشطة أم عبد الله وعبد الرحمن، أن ترويج الخروج عن طوع الأهل والهرب مع الحبيب وفرض الأمر الواقع "فكرة خبيثة"، داعية صاحب الأغنية إلى الغناء عن الفساد الذي يمخر اقتصاد البلد وعن المساواة المنشودة وعن العدالة الغائبة.

في المقابل، أشاد آخرون بقصة الأغنية، معتبرين أنها تشجع على حرية المرأة وعن الخروج عن العادات والتقاليد التي تتحكم في اختياراتها وتجعلها تحت سلطة العائلة والمجتمع.

وفي هذا السياق، كتبت المدونة مينا محمدي " هذه الأغنية هي انتصار للحب في بلاد كلها تخلف وعادات متأخرة وتقاليد واعتقادات فاسدة".

ويولي المجتمع الموريتاني احتراما كبيرا للعادات والتقاليد يصل في بعض الأحيان لدرجة القداسة، خاصة في مسألة الزواج، رغم ما تثيره هذه الأعراف في بعض الأحيان من جدل.