صور وفيديوهات لضحايا الهجرة في تونس.. جثث متحللة لفظها البحر

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حصلت "العربية" و"الحدث" اليوم الأربعاء، على صور صادمة لضحايا الهجرة غير النظامية، ومقاطع فيديو حصرية لإنقاذ مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، بعد غرق مراكب أبحرت بهم من سواحل تونسية متفرقة.

جثث متحللة

وتظهر الصور، انتشار جثث مهاجرين لفظها البحر، بعضها متحللة وأخرى مفصولة الرأس، يرجح أن تكون لأفارقة من جنوبي الصحراء، قبل أن تنتشلهم السلطات التونسية.

فيما تتكدس أكثر من 100 جثة بغرفة الموتى بمستشفى محافظة صفاقس شرق تونس (أهم نقطة عبور لإيطاليا)، متجاوزة بذلك طاقة استيعابها القصوى المقدرة بـ35، بحسب ما ذكره مسؤول بالصحة.

انتشال 250 جثة

ومنذ بداية 2024 إلى غاية 15أبريل، انتشل خفر السواحل التونسي، نحو 250 جثة مهاجر غير نظامي، مقابل 150 انتشلت خلال الفترة ذاتها من 2023، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي للعربية والحدث.

استنفار أمني

إلى جانب الصور، وثّقت مقاطع فيديو عمليات إنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين من قبل جهاز خفر السواحل التونسي، في مشاهد تتكرر يوميا، رغم اعتقال عدد من كبار المهربين، وسط استنفار أمني للحد من تواصل تدفق المهاجرين الأفارقة برا على البلاد، عبر حدودها الشرقية مع ليبيا والغربية مع الجزائر.

يذكر أن تونس أعلنت انتشال 1400 جثة، وإنقاذ نحو 19 ألف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 2023، بحسب ما ذكره للعربية/ الحدث في وقت سابق، المتحدث باسم الداخلية فاكر بوزغاية.