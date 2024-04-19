اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سيف القذافي
الأزمة الليبية

هل أصبح سيف القذافي يملك قوة عسكرية على الأرض؟

هذا التحول في موقف قبائل مدينة الزنتان من شأنه أن يمنح نجل القذافي قوة عسكرية على الأرض داعمة له

العربية. نت – منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

نظمت قوى أمنية وعسكرية بمدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا، الخميس، أكبر عرض عسكري لها، لإعلان دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، محذرة من إمكانية إقصائه من المشاركة في العملية السياسية.

وخرجت هذه القوى في أرتال من السيارات والآليات المسلحة، وجابت مختلف شوارع مدينة الزنتان، معلنة تبعيتها لسيف الإسلام القذافي، مطالبة بتنفيذ الانتخابات وعدم إقصاء أي طرف من المشاركة فيها، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

قالت هذه القوة في بيان مصوّر، إن سيف الإسلام القذافي يحظى بتأييد ودعم شعبي كبير ولديه مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة، مضيفة أنّها لن تسمح لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بينه وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده".

وهذا التحول في موقف قبائل مدينة الزنتان التي رفضت سابقا ترشح سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية، من شأنه أن يمنح نجل القذافي قوة عسكرية على الأرض داعمة له، بجانب القوة الشعبية التي يحظى بها خاصة لدى القبائل المؤيدة لنظام والده، الأمر الذي يؤهله ليكون واحدا من أهم المرشحين المحتملين لرئاسة ليبيا، رغم الغموض الذي يحيط بموعد الانتخابات.

تاسع مبعوث إلى ليبيا يرحل.. ما مصير استقالة باتيلي؟ ليبيا تاسع مبعوث إلى ليبيا يرحل.. ما مصير استقالة باتيلي؟

وسيف القذافي ممثل أنصار النظام السابق، يعدّ من أبرز المرشحين المثيرين للانقسام والخلافات في السباق الرئاسي، في ظل احتدام الجدل حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بين من يطالب بإقصائه لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وبسبب إدانته في حكم نهائي، ومن ينادي بالسماح له بالترشح وترك حرية الاختيار لليبيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط