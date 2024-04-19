هل أصبح سيف القذافي يملك قوة عسكرية على الأرض؟

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نظمت قوى أمنية وعسكرية بمدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا، الخميس، أكبر عرض عسكري لها، لإعلان دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، محذرة من إمكانية إقصائه من المشاركة في العملية السياسية.

وخرجت هذه القوى في أرتال من السيارات والآليات المسلحة، وجابت مختلف شوارع مدينة الزنتان، معلنة تبعيتها لسيف الإسلام القذافي، مطالبة بتنفيذ الانتخابات وعدم إقصاء أي طرف من المشاركة فيها، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

#الزنتان

قوة اجتماعية وأمنية تصدر بيان : حول الأوضاع الراهنة وتعلن دعمها وتأييدها الى د.سيف الأسلام معمر القذافي للترشح في الأنتخابات الرئاسية وعدم اقصائه ..#ليبيا pic.twitter.com/y5EsRYatsx — جبين المجد الإخبارية (@Yrthjj2a13zVMd5) April 18, 2024

قالت هذه القوة في بيان مصوّر، إن سيف الإسلام القذافي يحظى بتأييد ودعم شعبي كبير ولديه مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة، مضيفة أنّها لن تسمح لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بينه وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده".

وهذا التحول في موقف قبائل مدينة الزنتان التي رفضت سابقا ترشح سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية، من شأنه أن يمنح نجل القذافي قوة عسكرية على الأرض داعمة له، بجانب القوة الشعبية التي يحظى بها خاصة لدى القبائل المؤيدة لنظام والده، الأمر الذي يؤهله ليكون واحدا من أهم المرشحين المحتملين لرئاسة ليبيا، رغم الغموض الذي يحيط بموعد الانتخابات.

وسيف القذافي ممثل أنصار النظام السابق، يعدّ من أبرز المرشحين المثيرين للانقسام والخلافات في السباق الرئاسي، في ظل احتدام الجدل حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بين من يطالب بإقصائه لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وبسبب إدانته في حكم نهائي، ومن ينادي بالسماح له بالترشح وترك حرية الاختيار لليبيين.