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Ruling party presidential candidate and former Defense Minister Mohamed Ould El Ghazouani casts his ballot in Nouakchott, Mauritania, Saturday June 22, 2019. Mauritanians are choosing between outgoing President Mohamed Ould Abdel Aziz's heir apparent and five opposition candidates who believe the front-runner would represent a continuation of his rule in this West African country battling Islamic extremism. (AP Photo/Elhady Ould Mohamedou)
ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات عام 2019 (أرشيفية)

انتخابات رئاسية بموريتانيا في يونيو.. 7 معارضين ينافسون الغزواني

لم يعلن الرئيس الحالي ترشحه بعد لكن المراقبين لا يشكون في ذلك

العربية.نت
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تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 29 يونيو، ودورة ثانية محتملة في 14 يوليو، حسب مرسوم رئاسي نشر السبت.

ويتوقع أن يكون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاماً) الذي يقود منذ 2019 هذا البلد المحوري الشاسع بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وقطب الاستقرار في منطقة الساحل في مواجهة انتشار المتطرفين، المرشح الأوفر حظاً في هذه الانتخابات.

ولم يعلن بعد ترشحه لكن المراقبين لا يشكون في ذلك.

وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر إحدى أولوياته.

وفاز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام بـ107 مقاعد من أصل 176 في البرلمان، متقدماً بفارق كبير على حزب التواصل الذي حصل على 11 مقعداً.

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وأعلن سبعة معارضين حتى الآن أنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن الناشط والمعارض الشهير في مجال مكافحة العبودية بيرام الداه عبيدي الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نيته الترشح.

وبموجب بنود المرسوم، تبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة 14 يونيو وتنتهي الخميس 27 يونيو عند منتصف الليل.

ونص المرسوم على أن يبدأ التصويت عند الساعة السابعة وينتهي عند الساعة 19:00.

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