أتوا لخلق أزمة.. أول تعليق جزائري على قميص نهضة بركان المغربي

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بينما كان اتحاد العاصمة الجزائري يحضّر لمواجهة عقبة كبيرة في حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام خصم قوي هو نهضة بركان المغربي، تفاجأ بأزمة أكبر.

"أتوا لافتعال أزمة"

فقد حطّت بعثة الفريق المغربي يوم الجمعة في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، إلا أن الأمن المحلي رفض تمرير أمتعة الفريق البرتقالي لأنها تتضمن القميص الرسمي الذي رسم عليه خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وما إن انتشرت الأخبار حتى انهالت الانتقادات من الجزائريين، فخرجت الإذاعة الرسمية الجزائرية ببيان فجر الأحد، رأت فيه أن الفريق الجار وصل أراضيها لـ"افتعال أزمة"، كما قالت.

وأضافت عبر حسابها في X، أن فريق نهضة بركان المغربي ارتدى قميصا فيه خريطة المغرب وضم فيها الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن مسؤولي الفريق المغربي رفضوا التنازل عن القمصان، وتمسكوا بفكرة ارتدائها.

كما اعتبرت أن هذا التصرف مناف للوائح الكاف وللوائح الأمم المتحدة، وفق البيان.

فريق نهضة بركان المغربي قدم إلى #الجزائر 📷 من أجل تنفيذ خطط رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ,فوزي لقجع ,وافتعال أزمة جديدة.

📷 الفريق المغربي ارتدى قميصا فيه خريطة المغرب وضم فيها جمهورية #الصحراء_الغربية المحتلة.

📷 مسؤولو الفريق المغربي رفضوا التنازل على الأقمصة… pic.twitter.com/6mpLJNfO63 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) April 20, 2024

وأوضحت أن القميص الرسمي للفريق المغربي لا يتضمن تلك الخريطة، معتبرة ما جرى "محاولة استفزازية واضحة".

إلى ذلك، أكدت أن بعثة الفريق حظيت باستقبال السلطات الأمنية الجزائرية ومسؤولي نادي اتحاد العاصمة بالورود، كما تم توفير مصلى المطار و إمام لصلاة الجمعة بالمطار، خصوصا وأن الطائرة كانت قد حطت في توقيت صلاة الجمعة.

وأكملت أنه لم يسبق لأي نادي أو منتخب عالمي وضع خريطة على قمصانه، مشيرة إلى أن المادة السادسة من قوانين منافسة الكاف، تشمل أن الإعلانات المرخصة على القمصان هي فقط المسموحة من البلد المحتضن للمباراة.

بدورها، تناقلت وسائل إعلام جزائرية الحادثة، ورأت أن المغرب يعمل على "تسييس الرياضة".

المغرب يرد

بالمقابل، اعتبر مصدر مغربي، أن لاعبي نهضة بركان تعرضوا لمضايقات غير مبررة بعد وصول الطائرة التي أقلتهم إلى مطار الهواري بومدين قادمة من مطار وجدة أنكاد، في رحلة مباشرة استغرقت حوالي ساعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية

وتابعت أن "إدارة الجمارك الجزائرية رفضت الترخيص لمسؤولي الفريق بمغادرة المطار، علما أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم صادقت على القميص منذ فترة".

كما أكدت أن بعثة نهضة بركان غادرت إلى الفندق، تحت ضمانات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشددة على أن موقف الفريق ثابت، بخصوص عدم تغيير الأقمصة وعدم إزالة خريطة المملكة المغربية، وفق المصدر ذاته.

أزمة بين البلدين

يشار إلى أنه من المقرر أن يتواجه آخر بطلين للمسابقة على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية، حيث يأمل الفريق المضيف في تحقيق نتيجة لافتة قبل لقاء الإياب في الملعب البلدي لمدينة بركان الواقعة شمال شرق المغرب.

في حين تشهد العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.

إلى ذلك، انشغلت الأوساط الإعلامية المغربية والجزائرية بهذه الحادثة وسط تبادل الاتهامات.