فراشة الجمباز كيليا نمور.. تخطف الذهبية وتلهب حماس الجزائريين

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إشادة واسعة تلقتها لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، إثر مواصلة حصدها للميدالية الذهبية ضمن المرحلة الرابعة من منافسات كأس العالم 2024 في العاصمة القطرية الدوحة، لتحصل أخيراً على الميدالية الذهبية في الحركات الأرضية وتبصم على مشاركة تاريخية لبلادها في هذه المنافسة.

في التفاصيل، حصلت نمور، السبت الماضي، على علامة (13.700) متقدمة على البريطانية روبي إيفانس (13.300) والإسبانية لورا كازابوينا (13.233).

وبالتالي نالت ميداليتين في منافسات كأس العالم للجمباز خلال سنة 2024، قبل أشهر قليلة عن الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

أتى ذلك بعد أن كانت قد نالت الميدالية الفضية في جهاز عارضة التوازن، إذ حلت في المركز الثاني برصيد 13.400 نقطة، خلف الأوكرانية آنا لاشيفيسكا التي توجت بالذهبية بـ13.500 نقطة في المسابقة ذاتها.

"تألق لافت وتوهج ثابت"

وتفاعل الجزائريون من محبي هذه الرياضة البدنية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الإنجازات التي باتت تحققها الجمبازية الجزائرية الشابة ذات الـ17 عاماً، في كأس العالم المقامة بقطر وتحقيقها لثلاث ميداليات.

بدورها أشادت وسائل الإعلام الجزائرية المختلفة بالنتائج التي حققتها فراشة الجمباز الجزائري في كأس العالم، معتبرة تألقها خلال الاستحقاقات الدولية الماضية بمثابة تأكيد لجاهزيتها في مشاركة مشرفة خلال الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

في هذا السياق، نوهت اللجنة الأولمبية والرياضية بهذا الإنجاز العالمي لنمور في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، حيث كتبت: "أنهت بطلتنا كيليا نمور مشاركتها في كأس العالم للجمباز بالدوحة بـ3 ميداليات، ذهبيتان وفضية لتبصم على مشاركة تاريخية للجزائر في هذه المنافسة، فخورون بك".

من جانبه كتب الإعلامي، محمد بوعلام سالمي، في تدوينة على فيسبوك، قائلاً: "كيليا نمور تألق لافت وتوهج ثابت أداء البطلة العالمية في نهائي جهاز الحركات الأرضية الذي توجت به بعلامة 13.700 نقطة".

كما قدمت الصحافية أميمة بوربيع، على حسابها في فيسبوك حصيلة "فراشة الجزائر" بجولات كأس العالم للجمباز في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، الحركات الأرضية، وجهاز عارضة التوازن.

من هي كيليا نمور؟

كيليا نمور من مواليد فرنسا عام 2006 من أب جزائري وأم فرنسية. بدأت ممارسة رياضة الجمباز منذ الرابعة من عمرها، إذ أظهرت موهبة فذة فيها وشرعت بتحقيق الإنجازات انطلاقاً من فئات الناشئين في فرنسا.

كما حازت لقب بطولة فرنسا للجمباز فئة الأواسط، فضلاً عن تتويجات أخرى دولية.

وفي 2022 حصل تحول كبير في مسيرتها بعد إعلان الاتحاد الدولي للجمباز عن إمكانية استفادة الجزائر من خدماتها الرياضية عاماً بعد ذلك، بعد قبول طلبها القاضي باكتساب الجنسية الرياضية لبلدها الجزائر.

كذلك أبهرت الجمبازية الجمهور الجزائري منذ البداية، إذ توجت في أول مشاركة لها مع المنتخب الوطني بأول ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا للجمباز الفني.

وفضلا عن مشاركتها في محطات كأس العالم 2024، تحضر للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أبريل إلى 7 مايو المقبل بمراكش، وأولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.