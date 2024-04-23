السلطات التونسية تزيل خيام مهاجرين بالعامرة التابعة لولاية صفاقس

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بدأت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، تفكيك مخيمات مؤقتة لمهاجرين غير شرعيين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بالعامرة وجبنيانة التابعتين لولاية صفاقس.

وقالت إذاعة ديوان أف أم التي تبث من صفاقس "تشهد مدينتا العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس حملة أمنية كبرى تنفذها مختلف أسلاك الأمن والحرس الوطنيين، حيث تمت إزالة خيام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء".

ويحتج أهالي جبنيانة والعامرة من توافد آلاف المهاجرين على المدنيين ويطلبون بترحيلهم وقالوا إنهم يتعرضون للاعتداءات والسرقة.

وقال شاهد لوكالة أنباء العالم العربي إن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت العامرة اليوم.

وهدد الاتحاد المحلي للشغل في مدينتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس بشن إضراب عام احتجاجا على التدفق الكبير للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف أنه "يتابع بانشغال شديد الوضع الاجتماعي المتردي منذ أشهر عديدة على إثر توافد أعداد كبيرة لأفارقة جنوب الصحراء".

وأشار إلى أن الأمر تفاقم ووصل إلى مرحلة العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة.

ويتوافد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على صفاقس الساحلية على أمل عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية.

والعام الماضي رحلت السلطات التونسية المهاجرين غير الشرعيين من مدينة صفاقس بعد اندلاع اشتباكات مع الأهالي.

وانتقل المهاجرون إلى العامرة وجبنيانة ونصبوا خياما في مزارع الزيتون بالجهة.

وتواجه تونس ضغوطا من الدول الأوروبية بقيادة إيطاليا لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.