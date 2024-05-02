الجزائر تخسر أيقونة الفن الصحراوي.. وفاة حسنة البشارية

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توفيت الفنانة الجزائرية، حسنة البشارية، أيقونة فن الديوان الصحراوي والتي اشتهرت بأنها المرأة الوحيدة التي تعزف آلة القُمبري، عن 74 عاما، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي، الأربعاء، من دون ذكر سبب الوفاة.

"الجزائر جوهرة"

ولدت حسنة حسني في بشار بجنوب غربي الجزائر في العام 1954، ومنها اكتسبت اسمها الفني الذي عرفت به، واختارته منذ ألبومها الأول عام 1999 في باريس حيث أقامت لمدة ثماني سنوات.

ومن العاصمة الفرنسية، أصدرت أشهر أغنية لها "الجزائر جوهرة" سنة 2009.

ونشرت لدى الأوروبيين والعرب من خلال جولاتها، فنّ الديوان الصحراوي المستلهم من الموسيقى الإفريقية والقريب من "الروك" حتى تم تلقيبها بـ"مغنية الروك الصحراوية"، وهو عنوان فيلم وثائقي عنها.

سفيرة الفن القناوي الفنانة الجزائرية حسنة البشارية في ذمة الله



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/c83a1bq4s1 — بلال عقاب (@billelpress) May 1, 2024

كما تعلّمت حسنة الموسيقى منذ صغرها، فقد كان والدها "مُقدّم" فرقة قناوة وجدها أيضا عازفا، لكنها المرأة الوحيدة في الجزائر التي تعزف القُمبري، وهو آلة من ثلاثة أوتار خاصة بموسيقى القناوي، وكانت حكرا على الرجال.

آخر حفلاتها

يشار إلى أن الراحلة كانت أحيت آخر حفلاتها الكبيرة في شباط/فبراير في باريس.

وشاركت قبل ذلك في مهرجان أرابيسك في مدينة مونبلييه في أيلول/سبتمبر مع فرقتها المكونة من النساء.