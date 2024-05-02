هل يخلف الشبل الأسد؟.. نجل أسطورة الكرة الجزائرية "بلومي" يخطف الأضواء بالبرتغال

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ارتبط اسم بلومي بالعصر الذهبي للكرة الجزائرية، في ثمانينيات القرن الماضي، لكن نفس الاسم عاد للظهور بقوة من البطولة البرتغالية ممثلا في بشير نجل اللاعب لخضر، ليجعل الجزائريين يتساءلون:"هل سينسيهم هذا الشبل ذاك الأسد؟".

أحدث الدولي الجزائري بشير بلومي ضجة لدى وسائل الإعلام البرتغالية، بالنظر إلى تألقه اللافت، والذي جعل بعض وسائل الإعلام تصفه بـ"مفاجأة الموسم الكروي".

وجاء هذا إثر تسجيل بلومي هدفه السابع حيث لعب فريقه فارينسي ضد فريق ايستريلا امادورا.

واختارت أكثر من 5 مواقع برتغالية اللاعب في التشكيلة المثالية للجولة 31 من عمر الدوري البرتغالي"، وحسب صحيفة "أبولا" الشهيرة، فإن "بشير بلومي يعتبر إضافة للدوري البرتغالي، كونه يملك إمكانيات كبيرة جدا ويموه الخصوم بلغة الجسد".

ولفرضه نفسه من بوابة الكرة الأوروبية، يكون بشير قد نجح في خطف الأضواء، والاقناع بإمكانية تحوله إلى لاعب دولي كبير مستقبلا، ولم لا يخلف والده لخضر صاحب المراوغات الشهيرة في كأس العالم 1982، والتي تفوق فيها المنتخب الجزائري على نظيره الألماني بهدفين لصفر.

وعلق بلومي الوالد على تألق نجله، في الدوري البرتغالي قائلا إن ذلك يعود إلى العمل الكبير الذي يقوم به مع فريقه، "قد اختار محمد بشير الاحتراف في سن 19 عامًا، وهو يتطور ويتحسن بشكل مستمر، ويقطف ثمار العمل الكبير الذي يقوم به، وأتمنى أن يواصل في هذا المنحى".

وقد تفاعل رواد التواصل الاجتماعي كثيرا مع أداء بشير بلومي، معتبرين أنه قادر على أن يعيد أمجاد الماضي، حيث علق أحدهم: "ابن البط عوام.. قد يكون هذا اللاعب أيقونة الكرة الجزائرية مستقبلا"، وذكر آخر: ".. لا أعتقد أن هناك من سيخلف بلومي الأب الذي يبقى أحد ثلاثة أحسن لاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية، لكنه قد يشكل إضافة نوعية للمنتخب مستقبلا".

يذكر أن بلومي الابن انتقل إلى نادي فارينسي البرتغالي شهر فبراير 2022، حيث انضم في البداية إلى فريق تحت 23 عامًا، ليتم نقله صيف 2023 إلى الفريق الأول، وخاض إلى الآن 32 لقاء ضمن جميع المسابقات مع نادي فارينسي خلال الموسم الحالي 2023-2024، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.



لخضر بلومي لخضر بلومي