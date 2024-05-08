مسابقة لأجمل أتان.. وسيد المسرح الفردي المغربي يقدم عرضه مع حمار!

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يواصل الشاعر المغربي محمد بلمو رحلة عمر، في تنظيم مهرجان ثقافي استثنائي، بإمكانيات محدودة، مغردا خارج السرب، بعيدا عن الميزانيات المالية الكبيرة، وواقفا وراء احتفال سنوي ببلدته، مسقط رأسه، وبعنوان بارز هو حيوان أليف وخدوم اسمه الحمار.

ففي فعاليات مهرجان بني عمار الجبلية، في ضواحي مدينة مكناس في وسط المغرب، في الدورة رقم 13، مسرحية بحضور حمار على خشبة المسرح.

فالممثل المغربي عبد الحق الزروالي، الملقب بسيد المسرح الانفرادي في المغرب، اصطحب حمارا إلى خشبة المسرح، من أجل إمتاع سكان بلدة بني عمار المغربية.

المسرحية المغربية تحمل اسم "بودهوار"، كلمة عامية تعني المسبب للدوار.

في بلد بني عمار.. سيد المسرح الفردي المغربي يقدم "بودهوار".

بكل شجاعة المبدعين، أعلن أحد شيوخ المسرح المغربي أن إحضار الحمار هو احتفاء بهذا الكائن الخدوم جدا.

وبأسلوبه الاستثنائي، تمكن المسرحي الزوالي من شد اهتمام الجمهور من الصغار إلى الكبار، في بلدة جبلية قصية لا يشاهد سكانها مسرحيات.

واعترف المسرحي المغربي أن تتبعه لدورات المهرجان السابقة، خصوصا كرنفال الحمير، ومسابقة ملكات جمال الحمير، كانت دافعا لتقديم عرض مسرحي عن الحمار.

المهرجان المغربي الفريد من نوعه، المسمى رسميا "فيستي باز"؛ نفذ حملة بيطرية توعوية، من تأطير لـ "جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة الطبيعية"، لصالح الحيوانات المنزلية، من الحمير ومن البغال؛ لفلاحي المنطقة.

وفي قصبة بني عمار التاريخية في المغرب، جرت فعاليات "كرنفال الحمير"؛ سباق السرعة بين الحمير، مع مسابقة أجمل أتان وأجمل حمار.