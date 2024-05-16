فيديو يثير ضجة.. هستيريا معجبة وابنتها خلال زيارة محمد رمضان للمغرب

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أثارت زيارة الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعا في المغرب، وذلك بعد انتشار فيديو يوثق لمشهد هستيري لإحدى معجبات الفنان المصري الشهير محمد رمضان، خلال زيارته معرضا دوليا للكتاب.
وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهرت سيدة رفقة ابنتها يذرفان الدموع، معبرتين عن فرحهما بلقائه، مما عرضهما للسخرية والانتقادات الشديدة من المتابعين على سوشيال ميديا، مستغربين من تعبير الأم وابنتها عن موقفهما وإعجابهما بتلك الطريقة التي رصدتها العديد من الكاميرات.
وخلف ظهور الفنان المصري، يوم الثلاثاء الماضي، في جولة مع وزير الثقافة المغربي، المهدي بنسعيد بمعرض الكتاب بالرباط، انتقادات واسعة، خاصة أن زيارته رافقتها حراسة شديدة.
وحول الجدل الذي رافق الفنان بعد ظهوره مع الوزير المغربي، فإن محمد رمضان كان قد استغل وجوده في المغرب لزيارة المعرض واكتشاف أروقته، بما فيها أروقة النشر المصرية.
للإشارة، الفنان المصري والمغني المثير للجدل، محمد رمضان، حل بالمغرب قبل أسابيع من مشاركته في الدورة 19 من مهرجان موازين، كما احتفل بعيد ميلاده 35 في المغرب، وفق صورة نشرها على حسابه بـ"إنستغرام".
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