مصدر بالمجلس الدستوري الموريتاني يرجّح استبعاد ولد عبد العزيز من الرئاسيات

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رجّح مصدر بالمجلس الدستوري في موريتانيا استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل لعدم اكتمال ملف ترشحه الذي غادر محبسه على نحو مفاجئ يوم الأربعاء ليقدمه قبيل غلق باب الترشح.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي يوم الخميس، إن الأرجح أن يتم استبعاد ولد عبد العزيز من قائمة المرشحين لمنافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات المقررة في 29 يونيو.

وأضاف المصدر أن الرئيس السابق لم يحصل على عدد كافٍ من تزكيات مستشارين بلديين وعمد لقبول ملفه ضمن المرشحين.

وتنص المادة الخامسة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أنه" لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مئة مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة عمد".

وتضيف المادة "يجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها"، وفق نص المادة.

وقدم ولد عبد العزيز منتصف ليل الأربعاء الماضي أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص للخروج من السجن.

وأعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام، القائمة المؤقتة للائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.